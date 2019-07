A distanza di 3 settimane sbanca ancora la Videolottery

TERMOLI. Punta 50 euro a distanza di 3 settimane dall'ultima volta e vince ancora 4.616 euro alla Videolottery. Se non si chiama fortuna al quadrato come poterla definire?

E' avvenuta ieri nella sala Vlt di via De Gasperi e via Vanoni a Termoli. Uno scommettitore che viene baciato sovente in fronte dalla Dea Bendata, capace di vincere quasi 100 volte la posta messa in palio. In precedenza, il 12 giugno, con 40 euro, aveva portato a casa 4.290 euro. L'estate è assicurata e non solo...