Progetto Archimede, 40 borse di studio dall'Inps

CAMPOBASSO. Si rende noto che è stato pubblicato sul sito di questo Istituto il Bando di concorso “Progetto Archimede”, per il conferimento di 40 borse di studio per la partecipazione a Master universitari in “entrepreneurship” finalizzati alla creazione di start up, per l’anno accademico 2019-2020.

Il bando è riservato ai figli e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali o di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

I richiedenti dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione la proposta di idea imprenditoriale oggetto di valutazione per l’accesso al Master, redatta in base all’allegato 2 del bando.

Una commissione Inps valuterà l’idoneità dell’idea imprenditoriale presentata dal candidato e attribuirà i punteggi per la redazione della graduatoria.

Per ulteriori dettagli si rinvia al bando di concorso consultabile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione/Welfare, assistenza e mutualità/Formazione Welfare/Master e Corsi di Perfezionamento/Bandi Attivi.