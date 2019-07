P'Assaggio di Primavera, ordinanza della Guardia costiera sul piazzale del porto

TERMOLI. Si avvicina la manifestazione di degustazione del gambero rosa e allora vista l'ordinanza della Capitaneria di Porto, gli organizzatori invitano dalle mezzanotte di non parcheggiare sul piazzale del Porto, pena la rimozione in occasione della iniziativa "P'Assaggio di primavera".

«Praticamente dalle ore 00.01 del giorno 6 si attiva lo sgombero delle auto quindi si prega di non parcheggiare da quel momento. L'invito è non parcheggiare anche da oggi per permettere al meglio l'allestimento delle strutture».