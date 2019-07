Il Molise esiste, ma ha la forma delle Marche

CAMPOBASSO. Siamo tutti lieti per l'annuncio dell'arrivo dei fondi ministeriali alla nostra regione per contrastare il dissesto idrogeologico. I social media manager del Movimento 5 Stelle, probabilmente, ne sono più entusiasti degli altri, tanto da essere colti da una grossolana svista sulla locandina postata questa mattina sulla pagina Facebook ufficiale.

Insieme all'annuncio dei 4.434.007 euro stanziati per il Molise, infatti, campeggia sullo sfondo manifesto l'immagine della regione... Marche.

Il post "incriminato" non è passato inosservato, come era prevedibile, e ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando i commenti e l'ironia degli utenti verso i pentastellati, non nuovi a questo genere di gaffe. Che in questo caso, data l'importanza della questione per il nostro territorio, gli si può perdonare.