Toma relatore alla Summer school del Cinsedo a Roma

ROMA. Nell’ambito del VII ciclo di Formazione in materia europea, il Cinsedo (Centro Interregionale Studi e Documentazione) ospiterà i lavori dell’Alta formazione - Summer School 2019 sulla “Politica di coesione post-2020: i percorsi delle Regioni e delle autonomie locali, la strategia dell’Europa”, organizzata in collaborazione con l’Anci e in partnership con il team di t33 di Ancona.

La Summer School del Cinsedo è un’opportunità di confronto e approfondimento riservata a dirigenti e funzionari Regioni e degli enti locali sul nuovo periodo di programmazione UE 2021-27.

I lavori si svolgeranno nell’arco di 4 giornate, dall’8 all’11 luglio, per un totale di 21 ore di formazione e saranno articolati in 5 sessioni didattiche principali:

1. il Capacity building per il rafforzamento delle competenze amministrative;

2. la conformità (Compliance) nell’attuazione dei PO, rispetto a temi cruciali quali gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici e i processi di semplificazione;

3. l’accountability attraverso i sistemi di monitoraggio e valutazione;

4. gli strumenti finanziari nei fondi SIE, con focus sull’impatto sociale e sullo sviluppo urbano;

5. la cooperazione territoriale europea, percorsi comuni e prospettive.

La Summer School sarà aperta l’8 luglio – alle ore 11.00 - da una “Sessione politica” nella quale sono previste le relazioni introduttive del Capo della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, Enzo Bianco e del Presidente della Regione Molise e membro del Comitato europeo delle Regioni, Donato Toma.

Interverranno poi Matteo Luigi Bianchi (membro del Comitato europeo delle Regioni), Manuela Bora (Assessore della Regione Marche e membro del Comitato europeo delle Regioni), Salvatore De Meo (membro del Comitato europeo delle Regioni) e Guido Milana (membro del Comitato europeo delle Regioni).







La Summer School si svolgerà a Roma, presso il Cinsedo, in Via Parigi, 11. L’apertura dei lavori della sessione di lunedì 8 luglio, è programmata alle 11.00.