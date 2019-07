«La richiesta del direttore sanitario Asrem è patetica»

TERMOLI. Il direttore sanitario dell’Asrem facente funzione, Antonio Lucchetti, ha sollevato l’azienda dalle responsabilità derivanti dalla chiusura del punto nascita del San Timoteo, chiedendo ad alcune strutture sanitarie di Puglia e Abruzzo di accogliere le partorienti del distretto sanitario di Termoli.

Non perde occasione di fare rimostranze il dottor Giancarlo Totaro: «In merito alla comunicazione del direttore generale facente funzione pro tempore della Asrem, alle direzioni degli ospedali riuniti di Foggia, San Giovanni Rotondo, Vasto-Lanciano-Chieti di fornire nei propri ospedali le cure ostetriche alle partorienti del distretto di Termoli, si palesa che essa è francamente patetica ed in esclusiva autotutela per lo scrivente ente, e per quanto condivisibile visti i gravi rischi sanitari connessi e non aggiunge nulla alla tutela delle donne e dei loro figli bassomolisani.

In realtà essa comunicazione appare come un vero e proprio allert alle strutture riceventi,un vero e proprio allarme sanitario nazionale che andrebbe obbligatoriamente indirizzato anche al Prefetto di Campobasso ed al ministero della Salute .

Signor Prefetto, intervenga a tutelare la sicurezza pubblica che con la chiusura del punto nascite dell'ospedale di Termoli si sta determinando come dimostra palesemente quanto comunicato dal Direttore Generale F.F. della ASREM agli ospedali delle regioni vicine.

Vorrei ben vedere che le nostre donne al momento del parto non fossero ricoverate negli ospedali citati.

Le donne che saranno costrette e obbligate ad andare fuori regioni,non hanno bisogno di questi allert per essere tutelate, perchè non vanno mica in un ospedale molisano dove trovano chiusi i battenti dei servizi ancora previsti dalle leggi dello stato vigenti (pos 2015-2018 ) come LEA e non vengono "scacciate" via con i loro nascituri come "indegne" di un assistenza sanitaria prevista dalla legge dello Stato».