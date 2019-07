Francesco Caruso ancora nella Cae della Lega dilettanti

TERMOLI. Continua il percorso professionale nell’ambito dello sport nazionale, per l’avvocato termolese Francesco Caruso. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia il rinnovo per il biennio 2019/20121 come componente della Cae – Commissione Accordi Economici della Lnd, che ha sede a Roma.

Si tratta di una riconferma per Caruso, che ricopre questo incarico dal 2013 quando a guidare la Lnd era Carlo Tavecchio.