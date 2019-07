'Agorà', in piazza Duomo è il turno della serata per i giovani

TERMOLI. Tutto pronto per la quarta serata di Agorà in piazza Duomo a Termoli. L'evento di sabato 6 luglio 2019 è dedicato ai Giovani e al loro ruolo di protagonisti nella società. Il programma prevede, alle 21, letture per bambini da zero a sei anni con “Nati per leggere” nella zona del centro storico. Seguirà, alle 21.30, uno spettacolo di arte, musica e testimonianze a cura degli studenti e dei docenti del Liceo Scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano.

La serata è a cura della Caritas diocesana e di “Un paese per Giovani” - Pastorale del lavoro. Anche in questa occasione sarà possibile partecipare alla cena solidale (ingresso episcopio) con prodotti locali a cura del catering “Terre del Seminario”, opera segno della Diocesi di Termoli-Larino: il ricavato sarà destinato a una borsa lavoro di “Un paese per Giovani”. Tutti sono invitati a partecipare.