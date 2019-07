CAMPOBASSO. Intorno alle 9.30, di questa mattina, due squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenute nel Comune di Baranello per soccorrere un uomo caduto in un pozzo profondo 10 metri. Sul posto il personale del 115 specializzato S.A.F. e il personale di supporto sono riusciti ad imbracare l’uomo e portarlo in superficie per le cure del caso da parte dei sanitari del 118. Particolarmente complesse le operazioni di soccorso sia per la corporatura dell’uomo che per l’esigua dimensione dell’apertura del pozzo. Il personale del 118 disponeva il trasporto in ospedale dell’uomo mentre i Carabinieri erano impegnati nel ricostruire l’accaduto.