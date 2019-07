Sversati liquami nel torrente tra Termoli e Petacciato marina, la denuncia

TERMOLI. Nonostante il mare a Nord oggi sia spettacolare, la sezione Anpana Termoli denuncia alla Procura con un esposto l'avvenuto danneggiamento aggravato di acque pubbliche.

«Nei giorni scorsi, un ruscello ha sversato liquami nauseabondi in mare. E' verosimile si tratti di sversamenti di qualche azienda dislocata nei pressi proprio del ruscello. Il tratto interessato è il lungomare nord di Termoli poco prima di Petacciato marina. L'ufficio Legale Anpana nella persona dell'avvocato Maria Morena Suarìa sta procedendo a denunciare i fatti alla Procura della Repubblica di Larino chiedendo il sequestro probatorio e preventivo dell'azienda che (si spera) verrà individuata nel corso delle indagini. Il sequestro si rende indispensabile ed urgente in quanto pare non sia un caso isolato. Nella denuncia si chiederà di procedere per il reato p. e p. dall'art. 635 del codice penale comma 3 che (come suggerito dal Giudice Santoloci prematuramente scomparso) non necessita di preventivi prelievi operati a norma del D.lvo 152/2006. L'Anpana della sezione di Termoli nella persona del presidente territoriale Felice Lategano si costituirà parte civile chiedendo un risarcimento danni auspicando che anche gli Enti Locali ed altre associazioni ambientaliste si costituiscano in giudizio».