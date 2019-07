Sospetti, 11 le persone allontanate dal territorio

CAMPOBASSO. Il Questore di Campobasso ha emesso 11 fogli di via obbligatorio sia nella provincia di Campobasso (in particolare nel basso Molise) che nel capoluogo. La misura di prevenzione è stata applicata sia nei confronti di cittadini italiani residenti fuori regione (pugliesi e napoletani) che di stranieri, tutti gravati da numerosi precedenti penali, in particolare per reati predatori. In particolare va segnalato un cittadino lucchese di 58 anni che non avendo fornito delle giustificazioni plausibili circa la propria presenza nel capoluogo, è stato destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Campobasso, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre, considerato che a suo carico risultano numerosi precedenti di polizia i cui reati sono stati commessi in altre città e regioni.