Gué Pequeno a Termoli: «Avete il miglior pesce dell'Adriatico»

TERMOLI. Il rapper milanese Gué Pequeno, all'anagrafe Cosimo Fini , star di prima grandezza dello show business, esibitosi ieri sera nel locale “Il tempo sospeso” è rimasto a Termoli e quest'oggi all'ora di pranzo ha scelto di andare a mangiare specialità di pesce molisano in un noto locale nella centrale via Adriatica, "L'Opera", Pequeno attualmente è anche uno dei coach dell'edizione 2019 del programma "The voice of Italy".

Le uniche parole che siamo riusciti a catturare sono state sul pranzo , ci ha detto che “Che raramente ho mangiato pesce cosi buono, secondo me qui a Termoli , ho mangiato il pesce più buono dell'Adriatico e se mi capiterà di passare da queste parti di certo anche se non avrò serate devierò per venire qui e mangiare bene".

Grande successo ieri sera nel locale il “Tempo Sospeso”, l’ex VIlla Paraiso, dopo le 23 quando Gué ha fatto la sua apparizione è stato davvero un delirio di entusiasmo e il suo interagire con i fan è stato uno spettacolo nello spettacolo. Ringraziamo i titolari del ristorante l'Opera per averci supportato in questo servizio.