Jova Beach Party: in 45 mila a Lignano per la prima tappa, attesa per Vasto

Jovanotti: “la cosa più bella mai fatta nel mio lavoro” Flash News di Christian Dursi Più informazioni su Vasto Le foto

Copyright: Tgcom24 VASTO. È ufficialmente partito il Jova Beach Party. L’evento musicale itinerante dell’estate 2019, definito dallo stesso Cherubini “la cosa più bella mai fatta nel mio lavoro”, ha preso il via ieri sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Otto ore consecutive di musica con artisti che si sono avvicendati sui palchi a tenere alta l’adrenalina di 45.000 persone che dal pomeriggio hanno popolato l’area riservata a uno show di fatto senza precedenti.

Jovanotti ha raggiunto il main stage in serata per il suo concerto e ha fatto impazzire la folla con delle interpretazioni originali dei suoi pezzi celebri: 28 brani in tutto, senza soluzione di continuità neppure quando una pioggia fitta ha creato più di qualche grattacapo agli organizzatori e alle performance degli artisti. Nel mentre anche il “Jova Beach Wedding”, l’idea originale del cantante romano che ha celebrato simbolicamente il matrimonio della prima coppia estratta a sorte il 9 aprile tra tutte le richieste giunte sul suo sito ufficiale (LEGGI). Il Tour adesso proseguirà a Rimini, Castel Volturno, Cerveteri, Barletta, Olbia, Albenga, Viareggio, Lido di Fermo, Praia a mare, Policoro, Roccella Ionica e il 17 agosto approderà finalmente a Vasto, dove sono attese 40.000 persone, ovverosia il tutto esaurito, per lo spettacolo che si svolgerà sul Lungomare Duca degli Abruzzi. TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it