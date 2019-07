Acquedotto Molisano centrale, ViviLarino incontrerà Legambiente e Goletta Verde

LARINO. Continuano i disagi idrici nel Basso Molise, l’associazione ViviLarino in tempi non sospetti si è adoperata per l’attivazione del Molisano Centrale, convocando assemblee pubbliche, diramando comunicati stampa e attivando una raccolta firme, ancora in corso, per sollecitare Molise Acque alla risoluzione del grave problema.

«Ad onor del vero nella nostra cittadina, nonostante un cospicuo finanziamento ottenuto un anno fa, dalla precedente amministrazione, per l’allaccio del nuovo serbatoio alla rete idrica comunale, i lavori sono ancora in corso d’opera e la fornitura dell’acqua di sorgente del Matese è ancora un miraggio.

E’ d’obbligo sottolineare che ogni volta che convochiamo un’assemblea pubblica, le testate giornalistiche sono invase da numerosi comunicati stampa e addirittura con collegamenti in diretta da reti nazionali per tranquillizzare o meglio anestetizzare il cittadino incolpevole da responsabilità non proprie. I quesiti di ViviLarino sottoposti all’Ente Molise Acque non sono stati ancora omaggiati di una risposta.

La numerosa partecipazione di cittadini all’assemblea pubblica ci onora per l’importanza del tema trattato e nello stesso tempo ci sprona a continuare in questa legittima battaglia. In virtù di quanto detto ci attiveremo affinchè i diritti siano garantiti e una rappresentanza dell’associazione incontrerà il presidente di Legambiente Molise nel pomeriggio dell’8 luglio in occasione dell’arrivo di Goletta Verde al porto di Termoli, per esporre il disagio e la preoccupazione che la popolazione vive quotidianamente».