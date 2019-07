Auto esce fuori strada, una persona rimane incastrata nell'abitacolo

CAMPOBASSO. La prima partenza di soccorso del domando provinciale del Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta domenica nel tardo pomeriggio, poco dopo le ore 18.30, per un incidente stradale in contrada Colle Dell’Orso. Sul posto, incidentata, una sola autovettura con due persone a bordo di cui una incastrata all’interno dell’abitacolo ed estratta dal personale dei Vigili del Fuoco. Presente personale sanitario del 118 e Polizia per stabilire le cause dell’incidente.