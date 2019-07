«Punto nascita di Termoli, bene sospensiva, ora sotto a chi tocca»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Nicola Felice, già presidente del comitato San Timoteo di Termoli.«Su notizia diffusa dal Sindaco Roberti, si apprende che il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da alcuni Sindaci del Distretto sanitario di Termoli, del decreto di chiusura del Punto nascita del San Timoteo.

Ciò, per il momento, da la sperare di giungere alla soluzione definitiva.

E' il primo passo, ora tocca all'ASREM con immediatezza individuare e attuare le soluzioni delle criticità, in primis la dotazione del personale necessario, che hanno indotto ad affermare che la chiusura è stata dettata, oltre che dal mancato raggiungimento dei 500 nati previsti di norma, dall'insicurezza in cui il reparto operava.

Riteniamo, che in questa battaglia, a tutela della salute anche dei cittadini del Basso Molise, nel chiedere di salvaguardare e potenziare l'ospedale San Timoteo, affidarsi alla giustizia, seppur necessaria in prima istanza, non basta!

Il problema è politico, ed alla "buona" politica spetta risolverlo, Per questo l'intera classe dirigente unita, senza colori politici, evitando "bracci di ferro" tra gli organi competenti, dovrà fare fronte comune e chiedere, già in occasione del Patto per la salute per il triennio 2019-2021, che lo consente, la modifica del famigerato decreto Balduzzi, che ha dettato le principali indirizzi del P.O.S. 2015-2018, che si è disastroso per il nostro servizio sanitario regionale, ridotto al lumicino, con un unico ospedale di Dea 1° livello con i tre presidi: Campobasso, Isernia e Termoli.»