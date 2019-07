Tartaglione: «Sul punto nascita di Termoli un grande gioco di squadra»

CAMPOBASSO. La deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione sul proprio profilo Facebook esprime soddisfazione per la decisione del Tar di sospendere la chiusura del punto nascita di Termoli: «Il punto nascita di Termoli resta aperto! Il Tar ha concesso la sospensiva, è un piccolo ma importante passo in avanti e soprattutto il primo risultato significativo raccolto dal grande gioco di squadra che si sta facendo sul San Timoteo. La battaglia è ovviamente solo all'inizio ma un ringraziamento va al Sindaco di Termoli che, insieme ai sindaci dell'area, sta mettendo in campo tutto l'impegno possibile. Io intanto rinnovo l'invito a restare uniti: politica, cittadini, territorio, per il futuro di Termoli e del Basso Molise!»