«Punto nascita a Termoli: vittoria dei cittadini e del territorio, sconfitta del Governo»

TERMOLI. «È la vittoria dei cittadini e la sconfitta del Governo nazionale, èla vittoria del nostro popolo e, tutto questo, anche per merito di Roberti il neo sindaco di Termoli. Per questo, con la sospensiva pronunciata dal Tar Molise contro la chiusura del punto nascite dell'Ospedale San Timoteo di Termoli, desidero personalmente e sinceramente ringraziare per iloro impegno dimostrato, le tante mamme, i cittadini Bassomolisani, gli avvocati Iacovino e Romano, la stampa, i tanti amministratori locali e i tanti sindaci e, in particolare e lo ripeto, il sindaco di Termoli Francesco Roberti che con vigore e determinazione sta portando avanti con tutti noi una grande battaglia di libertà, di democrazia e di civiltà.» Così la Consigliera regionale Aida Romagnuolo commenta la decisione del Tar di sospendere la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Termoli.

«Trovo a questo punto doveroso, ha continuato Romagnuolo, riconfermare tutto il mio impegno e tutta la mia disponibilità come consigliere regionale del Molise, di continuare a lottare e stare vicino a Roberti e a tutti i cittadini del Bassomolise, affinché non ci venga più negato il sacrosanto diritto alla salute e non venga soppresso né il punto nascita, e né altri servizi all'ospedale di Termoli. Se continueremo a fare squadra tutti insieme e senza guardare al colore politico di appartenenza , ha concluso Romagnuolo, sono certa che anche il Governo nazionale dovrà rivedere i parametri del decreto Balduzzi, il male di tutti i mali della sanità molisana.»