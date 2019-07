«File chilometriche sulla Bifernina, superlavoro per i medici del 118»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, in un comunicato, pone l'attenzione sulle possibili ripercussioni sanitarie delle code sulla statale Bifernina: «Tutto quanto sta succedendo all'ospedale di Termoli comporterà un aumento del carico di lavoro per il 118 derivanti dall'aumentata necessità di consulenze a Campobasso conseguenza della carenza di medici, dalla chiusura del punto nascite, dalla apertura di nuove postazioni del set-118 turistiche organizzate per far fronte ai flussi turistici che raddoppiano la popolazione in questo periodo estivo a cui si aggiungono anche i lavori sulla Bifernina che rallenteranno i soccorsi.

Ma i medici sono sempre gli stessi che già scongiurano la chiusura dei Pronto soccorso molisani, rendendone possibile il funzionamento e tra l'altro essendo anche pagati male.

Una miscela esplosiva a cui manca solo il detonatore e l'episodio che dia fuoco alla miccia.

I lavori sulla Bifernina nelle attuali condizioni dell'ospedale di Termoli, vista la carenza di personale da cui deriva un numero maggiore di consulenze presso l'ospedale di Campobasso e non solo per la chiusura del punto nascita, aumentano notevolmente e pericolosamente il rischio per la salute dei pazienti affetti da tutte le patologie tempo dipendenti. Le ambulanze del 118 rischiano di raccogliere e caricarsi della responsabilità di tutte le carenze esistenti.

Tutti i problemi dell'ospedale e dell'emergenza-urgenza vengono trasferiti e scaricati ai medici del 118 .

Un problema serio a causa del prevedibile e scontato aumento del carico di lavoro che sottrarrà ambulanze al vero servizio di emergenza specie in questo periodo estivo dove ci sono già sulla costa anche postazioni aggiuntive del set-118.

Aumenta il rischio che in caso di emergenza per le patologie più gravi e ci possano essere gravi ritardi degli interventi del 118, perché il 118 è sommerso dagli oneri e dai tempi dilatati degli interventi dovuti anche alla viabilità, che ovviamente si ripercuotono sulla vita e l'assistenza dei pazienti del basso Molise.

Ne è un esempio la comunicazione del direttore generale facente funzione pro tempore della Asrem, inviata alle direzioni degli ospedali riuniti di Foggia, San Giovanni Rotondo,Vasto-Lanciano-Chieti di fornire nei propri ospedali le cure ostetriche alle partorienti del distretto di Termoli, si palesa che essa è fatta in esclusiva autotutela per lo scrivente ente, che non fa altro che evidenziare, nero su bianco, i gravi rischi sanitari che comporta la chiusura del punto nascite di Termoli senza aggiungere nulla alla tutela delle donne e dei loro figli bassomolisani.

In realtà questa comunicazione appare come un vero e proprio allarme sanitario nazionale che andrebbe obbligatoriamente indirizzato anche al Prefetto di Campobasso ed al ministero della Salute, per la sua gravità e le implicazioni di pubblica sicurezza sanitaria.

Sig. Prefetto, intervenga a tutelare la sicurezza pubblica che con la chiusura del punto nascite dell'ospedale di Termoli si sta determinando in basso Molise come indirettamente è dimostrato anche da quanto comunicato dal Direttore Generale F.F. della Asrem agli Ospedali delle regioni vicine.

I parti, anche quelli eutocici, sicuramente nelle condizioni attuali della viabilità per Campobasso, dove saranno trasferiti i parti a rischio, a causa dei lavori con interruzioni al ponte del Liscione sicuramente diventano automaticamente più pericolosi e a rischio così come il trasporto di pazienti affetti da qualunque altra malattia tempo-dipendente, e l'episodio di malasanità è già scritto nei fatti.»