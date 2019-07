Il consumatore protagonista nel mercato energetico, la soddisfazione di Adiconsum

ROMA. Adiconsum esprime apprezzamento all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per i contenuti della Relazione Annuale 2019 sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta.



In particolare condivide la scelta di orientare la propria attività regolatoria verso l’obbiettivo di porre al centro il “consumatore consapevole”, dove consapevolezza vuol dire non solo conoscere, ma anche valutare e saper scegliere modelli ed atteggiamenti che valorizzino il ciclo idrico integrato, una valida raccolta dei rifiuti differenziata, ed una azione da protagonisti nell’ambito del mercato energetico, che significhi non solo saper valutare le migliori offerte, ma anche diventare protagonista del mercato stesso attraverso la figura del prosumer.

La centralità del Consumatore, unita alla richiamata trasparenza ed alla transizione verso la sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), che rimanda alla povertà energetica, sono obbiettivi ambiziosi che riteniamo possano essere raggiunti da Arera, anche con il contributo delle Associazioni dei Consumatori, attraverso la realizzazione di percorsi di formazione e informazione, che le vedano protagoniste e impegnate per il raggiungimento degli obbiettivi comuni attraverso la promozione di comunità energetiche e gruppi di acquisto.

«E’ questo l’auspicio e la disponibilità che intendiamo offrire come Adiconsum, in una nuova fase, che ci auguriamo sia non più solo di ascolto, ma di collaborazione e di cooperazione nell’interesse della collettività e dei cittadini consumatori.»