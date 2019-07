Problemi a rete telefonica e internet, il sindaco di Bonefro invia un reclamo

BONEFRO. Il sindaco di Bonefro oggi ha inviato formale reclamo circa il disservizio sulla rete telefonica mobile e internet della Wind Tre, chiedendo un tempestivo e urgente intervento volto alla risoluzione della problematica in oggetto.

Il reclamo è stato inviato, per conoscenza, anche alla Prefettura di Campobasso.

"Con la presente il sottoscritto Avv. Nicola Giovanni Montagano, Sindaco p.t. del Comune di Bonefro, Provincia di Campobasso. segnala nuovamente problemi di connessione alla rete telefonica mobile e internet della Wind Tre presso il territorio comunale di Bonefro (CB). In particolare, la linea telefonica mobile e internet presenta disservizi da oltre 10 giorni e, nonostante le ripetute chiamate al servizio clienti, il problema non è stato ancora risolto. Pertanto, nell'inviare formale reclamo circa il disservizio sulla rete telefonica mobile e intemet della Wnd Tre, si chiede un tempestivo e urgente intervento volto alla risoluzione della problematica in oggetto".