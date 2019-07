«Ok alla riapertura, ma il reparto è sicuro?»

TERMOLI. «Dopo la sentenza del Tar ma prima della riapertura va verificata la sicurezza del punto nascita di Termoli e questa non è cosa secondaria con i reparti in queste condizioni».

Solleva un ragionevole e legittimo dubbio il dottor Giancarlo Totaro, sempre in prima linea per il San Timoteo e le sue problematiche.

La Asrem può riaprire solo dopo averlo verificato. È successo qualcosa in questi giorni che ha risolto i problemi in merito alla sicurezza che ne ha determinato la chiusura?

A me non risulta niente di diverso rispetto ad una settimana fa. Il Tar Molise ha dato la sospensiva, ok. Ora la Asrem deve attuare la direttiva, ok.



Ma attenzione, presi dal vortice degli eventi, a non sottovalutare l'aspetto della sicurezza del reparto di Ostetricia e parimenti se non di più quello della Neonatologia. Il reparto può aprire solo se è sicuro. Quel reparto, stanti così le cose, è sicuro?

Non si facciano voli pindarici che poi possono fare vittime.

È meglio ribadirlo, come ho fatto personalmente con la signora Romina: nessun atto eroico deve anteposto alla sicurezza della mamma e del bambino.

Il pronunciamento del Tar specifica che oltre al reparto di Ostetricia sia disposta come obbligo per la Asrem anche la riapertura della Neonatologia "momentaneamente" chiusa per carenza di medici? La sentenza del Tar decreta la sicurezza del reparto?».