Quasi una dinastia termolese, la reunion della famiglia Casolino

TERMOLI. Ieri sera c’è stata una bella rimpatriata della Casolino’s family: l'occasione il compleanno di uno dei fratelli, Cleofino, persona molto conosciuta e stimata a Termoli, storico conoscitore del Compatrono della città di Termoli, San Timoteo, e grande scultore di icone religiose. Diversi sono i cugini italo-americani arrivati a Termoli per conoscere di persona i parenti, oltre ai luoghi di nascita dei loro genitori.

Momento di autentica allegria, ma anche di commozione quando gli stessi cugini americani sono stati portati sulla via dove i genitori avevano vissuto la loro infanzia in via Fratelli Ruffini. Una bella rimpatriata conclusasi con una sontuosa cena al porto turistico nel locale Sottovento. In questa occasione ci ha fatto piacere rivedere suor Antida Casolino, sorella di Cleofino, Peppino e Gianni Casolino, la quale lo scorso anno ci concesse una bellissima intervista.