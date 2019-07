La battaglia non ferma: «Tutti uniti domenica 21 luglio», l'invito dei 4 moschettieri

TERMOLI. Nel day after della riapertura del Punto nascita arriva anche l'invito a proseguire la battaglia.

«Senza il Comitato San Timoteo tutto quello che è successo in quest'ultima settimana non sarebbe stato mai possibile. È durante una riunione del Comitato che i "quattro moschettieri" si sono incontrati.. È da lì che è partito tutto. Per questo vi siamo davvero grati!!

Non molliamo, tutti uniti il 21 sera a Termoli, in attesa della riconferma della sospensiva (camera di consiglio il 24 luglio). Se saremo uniti sarà una manifestazione bellissima, un evento di cui parleranno per tanto tempo.. Dipende tutto da noi.

#siamounsolopopolo

Cinzia, Giuseppe, Debora, Alessandra».