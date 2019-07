Agroalimentare di qualità, le proposte di legge in Commissione

CAMPOBASSO. Si è riunita oggi, presieduta dal suo Presidente Angelo Michele Iorio, la II Commissione consiliare (sviluppo economico). La Commissione ha audito l’Assessore regionale alle Politiche Agricole e Agroalimentari, Nicola Cavaliere, nell’ambito dell’esame della pdl n. 43, concernente, “Istituzione individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti della pesca e dell’acquacultura di qualità”.

Il Presidente Iorio ha poi nominato a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea Consiliare, il Consigliere Massimiliano Scarabeo relatore in Commissione per l’esame della pdl n. 72, concernente, “Norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta”. Per entrambe le proposte di legge l’esame proseguirà nelle prossime sedute della Commissione.