Distributore di acqua microfiltrata liscia e gassata a Campomarino Lido

CAMPOMARINO. Andrà in funzione questa mattina, in Piazza Aldo Moro a Campomarino Lido, il distributore di acqua microfiltrata liscia e gassata nonché fresca. Il distributore potrà erogare fino 3mila litri di acqua al giorno che porterà a una diminuzione di rifiuti e di plastica.

La ditta Ecocontrolgsm ha in previsione di montarne altri due (uno a nuova cliternia è uno in paese) dove saranno previsti anche altri strumenti per la riduzione di plastica e macchine premianti in cambio di bottiglie e flaconi in plastica a Campomarino Lido.