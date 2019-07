Incontri d'autore, Giuseppe Zio presenta il suo libro «All'ombra di Leo»

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore” lo scrittore Giuseppe Zio presenterà il suo libro “All’ombra di Leo” (Lilit Books), giovedì 11 luglio alle ore 18,00 presso la Libreria Fahrenheit, in via Cina 34. Giuseppe Zio, nato a San Martino in Pensilis, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a Bologna e svolge il lavoro di medico della Continuità Assistenziale a Guglionesi e per l’INPS, nella zona di Termoli. Dopo aver curato saggi di storia e pubblicato numerosi articoli per riviste e quotidiani, nel 2012 ha scritto il suo primo romanzo storico “L’albero del gelso”, sulla vita di Antonio Belpulsi, medico e ufficiale protagonista della Repubblica napoletana del ’99.

Nel 2014 ha dato alle stampe il romanzo “L’Ultima luce del tramonto” e, nel 2016, ha scritto il romanzo storico “Leo”, sulla vita e le vicende umane del monaco benedettino diventato patrono del suo paese e per il quale si corre la tradizionale e secolare Corsa dei carri, proseguendo nelle vicende della traslazione del Santo ha scritto “Tre giorni”. Moderatrice dell’incontro sarà Emma Santoro: tremitese d’origine, ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna. Insegna Lettere in un Istituto Tecnico di Termoli. Nel 2017 le è stato conferito il Premio Molise, categoria Narrativa. “Fortunale” è il suo quinto romanzo, dopo “Di mare e di lentisco”, “L’Abbazia che veglia”, “Nel chiostro…la Luna” e “L’isola negata”.