L'estate larinese pronta alla presentazione

LARINO. L’Amministrazione Comunale di Larino ha predisposto il cartellone di eventi e manifestazioni culturali, artistiche e ricreative che allieteranno la stagione estiva.

Il programma, ricco di novità e iniziative di grande prestigio per la città frentana e per l’intero territorio regionale, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa indetta per venerdì 12 Luglio alle ore 10 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale.

Interverranno nell’occasione, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale anche il Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, il Responsabile dell’Archivio Storico Diocesano Giuseppe Mammarella, che è anche curatore delle celebrazioni per il Settimo Centenario dall’inaugurazione della Pontificia Basilica Cattedrale di Larino, ed il direttore artistico di Frentania Teatri Giandomenico Sale.