Truffa e sostituzione di persona, denunciato un 24enne

CAMPOBASSO. I Carabinieri della Stazione capoluogo hanno denunciato un 24enne della provincia di Latina per il reato di truffa aggravata e sostituzione di persona ai danni di un 60enne di Campobasso che aveva sporto denuncia presso i militari della Stazione.

Il giovane, già collaboratore di una società operante nel mondo dei contratti per fornitura di energia elettrica con sede legale nella provincia di Roma, sostituendosi illegittimamente al denunciante ed indicandolo quale amministratore di un condominio sito in questo capoluogo, stipulava a nome di quello un contratto di cambio gestore per la fornitura di energia elettrica mai richiesto dai condomini interessati, ottenendo dall’operazione un ingiusto profitto pari ad una provvigione di euro 50,00.