Tamponamento tra due utilitarie, 23enne trasportata al San Timoteo

TERMOLI. Tamponamento tra due utilitarie in viale Padre Pio. Una Fiat 600 tampona una nuova 500, trasportata in ospedale per controlli una 23enne di Termoli, S. A. Sul posto la postazione del 118 Molise soccorso giunta sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. La ragazza è stata trasferita nel vicino pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.