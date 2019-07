Cade accidentalmente a Guglionesi, 83enne portato in codice rosso al San Timoteo

GUGLIONESI. Codice rosso a Guglionesi, in via Margherita, stamani. Alle 7.45 la postazione di Termoli del 118, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, si è recata in paese per soccorrere un 83enne, C. S., caduto accidentalmente. L'anziano si è prpcurato trauma cranico. E' stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.