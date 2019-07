Maltempo, Nola: «Chi ha subito danni faccia una segnalazione al Comune e alla Regione»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del portavoce M5S in Consiglio regionale, Vittorio Nola, su richiesta dello stato di calamità in seguito ai danni subito a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati ieri, mercoledì 10 luglio.

"La tempesta di vento e grandine che ieri ha colpito anche il Molise - ha dichiarato Nola - lascia evidenti segni non solo per le automobili, ma soprattutto per l'agricoltura e per le coltivazioni a cielo aperto come ortofrutta, viti e alberi di ulivo. La dichiarazione dello stato di calamità da parte della Regione Molise potrebbe essere opportuna, dopo le dovute verifiche sui territori coinvolti. A tal proposito - aggiunge il portavoce M5S - adesso è fondamentale che tutti coloro che hanno subito danni, in particolare commercianti e agricoltori, facciano una segnalazione ben documentata, un report fotografico, da inviare al proprio Comune di riferimento e, per conoscenza, alla Regione.