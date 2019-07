Arte, letteratura e salute mentale: il convegno al Circolo della Vela

TERMOLI. Sabato sera, dalle 20, a Termoli, presso il Circolo della Vela, si terrà il Convegno “Arte, letteratura e salute mentale: ‘e pecché’ ?”. L’evento, in linea con la Festa della Bellezza dell’Ottobre scorso, è organizzato dal Centro di Salute Mentale di Termoli, dal Centro Diurno “Chesensoha” e dalle associazioni culturali Kamastra e Casa del Libro.

Vuole essere un’occasione per riflettere sul senso delle attività che stimolano la creatività negli Utenti, uscendo dagli stereotipi della “riabilitazione” generalizzante e ponendo l’attenzione sull’individuo, sulle sue potenzialità, sul suo stesso stare nel mondo, a partire proprio dal ruolo che possono assumere le forme espressive dell’arte. Il filo conduttore del convegno è il rapporto, senz’altro complesso, tra la salute mentale e le variegate espressioni della creatività. Tale rapporto mette in luce il confine tra la presunta follia e la presunta sanità mentale, tra sogno utopico e realtà; confine ampio, che occupa una zona d’ombra tra l’accettazione e il rifiuto dell’Altro.

In questa zona d’ombra gli operatori della salute mentale tentano di inoculare il “virus vitale” del risveglio della creatività, per uscire dagli stereotipi, dal pregiudizio, dallo stigma, attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici, anche da parte di chi artista non è. In realtà il problema del blocco della creatività non riguarda solo i portatori di disagio psichico, ma è un processo che lentamente si sta insinuando nella società, alimentando e rinforzando rifiuti, isolamenti, esclusioni, attraverso una sorta di “pensiero unico”, drammatica espressione dell’esistenza secondo dicotomie: bianco/nero, buono/cattivo, amico/nemico.

Un esempio noto, che ispira i programmi del CSM di Termoli e dei suoi “satelliti”, è quello dell’artista di strada franco-algerino Miloud Oukilì il quale negli anni ‘90, venuto a contatto con la tragedia dell’infanzia abbandonata, drogata, prostituita a Bucarest, mise su un circo, la "Fondazione Parada", che da allora ha realizzato numerosi progetti finalizzati all'istruzione e alla valorizzazione delle doti artistiche, insegnando l'arte circense. Oukilì partì dalle fogne della città, in cui era rintanata quella umanità esclusa, scartata dalla società.

Sono previsti interventi del Dr. Angelo Malinconico, direttore dei servizi per la salute mentale in basso Molise, della Dr.ssa Maria Immacolata Mustillo, dirigente psicologa del CSM (parlerà dei processi psichici implicati nella creatività, nell’attività artistica e del loro reale o presunto rapporto con la psicosi); della Dr.ssa Maddalena Molinero, assistente sociale del Centro Diurno e interfaccia con le associazioni culturali. Sarà raccontata l’esperienza del progetto “Club Psico-Letterario”, che si propone di utilizzare la lettura e la scrittura quali strumenti importanti nei percorsi finalizzati alla salute mentale. La narrazione delle storie, da quelle personali a quelle di personaggi fantastici, diventa l’elemento chiave che aiuta a raccontarsi e a guardarsi da un’altra prospettiva.

Il concorso letterario “Descrivere l’invisibile”, giunto alla sua terza edizione, nasce con l’intento di sperimentare una formula originale per il coinvolgimento e la sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche che hanno a che fare con le relazioni interpersonali, i sentimenti più profondi, i desideri e le fragilità. Un concorso dalla funzione “sociale” che invita alla partecipazione, al confronto, alla conoscenza. Il tema scelto per questa edizione, i sogni svelati, vuole rappresentare un’ulteriore possibilità di espressione, nella convinzione che non ci sia sogno, paura o desiderio che non possa essere svelato e in qualche modo compreso e realizzato.

L’evento sarà occasione per una esposizione delle maschere che Utenti, familiari e operatori utilizzano per le loro esperienze teatrali, nonché dei quadri di Antonio Ioannone.

Il Convegno si concluderà con una riflessione recitata e successiva performance interpretativa di Pulcinella, tenuta dall’attrice napoletana Angela Dionisia Severino, dal titolo emblematico “Pulcinella, il filosofo che fu chiamato pazzo”.