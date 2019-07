Domenico Silvaggio coordinatore di Prima il Molise a Sant'Elia a Pianisi

SANT'ELIA A PIANISI. Domenico Silvaggio, già coordinatore cittadino della Lega di Sant'Elia a Pianisi e tra i primi a dimettersi, perché in totale contrasto con la linea politica di Mazzuto, è stato nominato coordinatore cittadino di Prima il Molise, nomina effettuata dal consigliere regionale Aida Romagnuolo fondatore del movimento politico.

«Con questa nomina, ha dichiarato Silvaggio, intendo innanzitutto ringraziare il mio leader Romagnuolo per la fiducia datami, ma intendo anche iniziare ad essere uno stimolo per l'amministrazione comunale del mio paese e questo, ad esclusivo beneficio delle persone. Come Prima il Molise, ha continuato Silvaggio, inizieremo sul solco della politica di Romagnuolo e cioè che prima di tutto ci sono i cittadini e il territorio e, quindi, inizieremo a creare a Sant'Elia un forte gruppo politico nell'opinione pubblica locale per denunciare tutte quelle cose che danneggiano il paese ad iniziare dallo Sprar e da quella ingiustificata ed inutile politica sulla falsa accoglienza che, a mio avviso, accontenta i soliti noti e danneggia tutto il resto dei cittadini. Su indicazione di Aida Romagnuolo, il gruppo locale come da Statuto si chiamerà 'Prima Sant'Elia a Pianisi'».