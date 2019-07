Carburanti, mercoledì 17 luglio sciopero degli impianti sulle autostrade

ROMA. La Faib Confesercenti, ha proclamato uno sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento carburanti dalle ore 19.00 del giorno 16/07/2019 alle ore 07.00 del giorno 18/07/2019, sulla rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi.

Per garantire comunque margini fruizione dei servizi la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato un documento (del 3 marzo 2011) recante "Disciplina unitaria per la turnazione degli impianti autostradali in caso di sciopero".

Tale documento, recepito con specifici atti dalle singole Regioni e Province Autonome, indica tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale e le suddivide in tre turnazioni A), B), e C).

Ogni turnazione serve proprio a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio. Peraltroe la citata disciplina stabiliva che "in caso di sciopero proclamato e poi revocato la turnazione già prevista sarà attuata all'evento successivo".

La Regione Marche, coordinatrice della materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, indica che, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle ore 19.00 del giorno 16 luglio 2019 alle ore 07.00 del giorno 18 luglio 2019, è da applicare la turnazione A).

E' compito delle singole Regioni e delle Province Autonome predisporre e notificare gli atti di propria competenza a tutti i soggetti interessati, in modo da dare piena attuazione a quanto stabilito dal citato documento "Disciplina unitaria per la turnazione degli impianti autostradali in caso di sciopero".