La Sam in sciopero la lotta di 24 lavoratori e l'assenza delle istituzioni

SAN SALVO. Oggi il primo presidio di quattro ore dei 24 lavoratori della Sam, per cui è iniziata la procedura di licenziamento collettivo. 45 giorni durante i quali si cercherà una soluzione, ma al momento la situazione debitoria dell'azienda non dà spiragli.

I sindacati intanto hanno dato mandato agli uffici legali, per comprendere se c'è una "posizione dominante" della Denso, essendo quest'ultima monocliente della Sam, come ha affermato Massimiliano Recinella della Femca Cisl, ciò comporterebbe una responsabilità diversa per la Denso che non si limiterebbe alla sola responsabilità morale, che finora non ha sortito alcun effetto.

Nessun membro delle istituzioni era presente davanti ai cancelli della Sam questa mattina, nessun politico ha voluto ribadire personalmente il suo sostegno a queste 24 famiglie che stanno vivendo un momento tragico.

Su 24 lavoratori ben 7 sono ultra cinquantenni, quindi con scarse possibilità di riallocazione. Tra questi A.S. di 58 anni, vedova dall'età di 26 anni, con la Sam in 30 anni ha cresciuto i suoi due figli, ancora oggi fa la notte "Così nel pomeriggio posso stare un pò con i miei nipoti e aiutare i miei ragazzi".

Ogni numero una storia, giovani, padri e madri di famiglia, che da settembre potrebbero avere quale unica alternativa la NASPI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), che per alcuni mesi potrà dar loro una boccata di ossigeno, ma poi?

L'emergenza lavoro a settembre, finita l'estate, sarà a tutti evidente a Piana Sant'Angelo. Allora i comunicati da parte di tutti i politici fioccheranno, ognuno dirà la sua quando sarà troppo tardi, oggi intanto il silenzio pesava tra questi uomini e queste donne, soli ad affrontare un futuro che si presenta nero.