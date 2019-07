Strada riparata e riaperta al traffico in via Molise

TERMOLI. E' stata riaperta già da alcune ore la corsia di via Molise - in direzione di viale Trieste - chiusa ieri pomeriggio al traffico a causa della buca profonda che si era aperta nel mando stradale. Gli operai incaricati dalla Rete Gas 2, ditta che sta realizzando la manutenzione straordinaria delle condotte metanifere in città. A occuparsene la ditta specializzata in Impianti speciali "Alma Cis".