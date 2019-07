Montenero, tanto divertimento al torneo di calciobalilla umano

MONTENERO DI BISACCIA. Ieri 12 luglio si è concluso il Torneo di CalcioBalilla Umano a Montenero di Bisaccia, diviso in 2 categorie: Baby (Under 14) e Big (Over 14), con ben 564 reti realizzate.

Oltre 90 partecipanti hanno dato vita ad un torneo simpatico e divertente.

Nella categoria Baby hanno trionfato gli "Ndundit", battendo in finale "PANDINI" per 10-9.

Mentre per la categoria Big "Ristorante Marina Nueva" ha battuto i favoriti "Pizzeria Demodé" (grazie soprattutto ai gol di Jessica Cravero) per 27-10.

Tutte le squadre sono state premiate, con una menzione particolare alle simpaticissime Simona, Daniela, Enerina, Rita Pia, Barbara e Katia che sotto il nome di "LADIES POWER" hanno dato vita ad uno spettacolo bello e divertente.