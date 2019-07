«Quando il Molise fermò il nucleare», in un libro narrati 40 anni di lotte per l'ambiente

TERMOLI. Il sonoro "No" dei molisani al nucleare raccontato nel libro "Quando il Molise fermò il nucleare, quarant'anni di lotte per l'ambiente a Termoli e nel Basso Molise", a cura di Aldo Camporeale e Enzo Gallo.

Come dicono gli autori, «La lotta vittoriosa a cui fa riferimento, e che ha portato al blocco delle centrali nucleari in tutta Italia, fu il risultato di una forte unità tra il popolo del Molise e le sue istituzioni. Senza quella unità, raggiunta grazie ad una spinta popolare senza precedenti, non avremmo mai potuto battere la tracotanza di un Governo che, per decreto, voleva imporci due mega centrali nucleari, da 1000 MW ciascuna, da installare sulla costa nel comune di Campomarino».