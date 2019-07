La rassegna «Il Chiostro e la luna» parte alla grande con la scrittrice Emma Santoro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Questa sera, sabato 13 luglio, alle ore 21 primo appuntamento della serie "Il Chiostro e la luna". L'incontro si terrà presso i locali della Società Operaia in piazza Umberto I per avverse condizioni atmosferiche. Cerchiamo di far sentire tutto il nostro calore sanmartinese all'autrice del libro "Fortunale" Emma Santoro.