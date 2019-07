Confermato alle 21.30 il sorteggio di San Basso

TERMOLI. Il parroco di Santa Maria della Purificazione, la cattedrale, don Gabriele Mascilongo, conferma che avrà luogo il sorteggio per la processione a mare di San Basso, previsto alle 21.30 in piazza Duomo, dinanzi alla Cattedrale. In caso di tempo inclemente la manifestazione si svolgerà all'interno del duomo.