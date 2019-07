Tiene il cane al guinzaglio, viene strattonata e rovina a terra: medicata al Pronto soccorso

TERMOLI. Brutta disavventura poco prima dell'ora di cena per una signora in via dei Castagni a Termoli. Era scesa in strada tenendo per mano al guinzaglio il cane, che vedendo altri esemplari si è innervosito e ha strattonato la donna, che è rovinata a terra, soccorsa subito dai vicini, che l'hanno fatta sedere su una sedia. E' stato necessario chiamare il 118 Molise, giunto con l'ambulanza degli operatori volontari della Misericordia di Termoli, che hanno prestato le prime cure sul posto e poi l'hanno trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.