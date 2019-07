In cammino verso Est, che accoglienza a Montecilfone

MONTECILFONE. «In cammino verso Est». Stamane, hanno fatto tappa a Montecilfone verso le 10 i partecipanti a questa marcia. Sono stati accolti dal sindaco e da tutti gli amministratori del comune ed è stato offerto un rinfresco con prodotti tipici. Lasciata Montecilfone, si sono diretti a Guglionesi per far tappa a Termoli, dove saranno accolti nel pomeriggio in piazza Monumento, dove chiuderanno il percorso.

Grande soddisfazione per il gruppo che è stato accolto in modo caloroso da tutti.