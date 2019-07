Due cani vagano sulla Trignina, automobilista accosta e dà loro da bere

MONTEMITRO. La pratica dell'abbandono dei cani è sempre deprecabile. Non sappiamo se all'origine della scena che ci è stata descritta e immortalata sulla statale Trignina, nel tardo pomeriggio di oggi, ci sia questo gesto. Due cani vagavano sull'arteria di proprietà dell'Anas e apparivano piuttosto disorientati, si trovavano nei pressi del bivio di Montemitro sulla statale 650, vicino al semaforo che regola il senso unico alternato per via dei lavori in corso. Un automobilista ha accostato e ha dato un po' di acqua ai due amici a 4 zampe.