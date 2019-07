CAMPOBASSO. Partiti il primo luglio, studentesse e studenti del corso di laurea UniMol in Lettere e Beni culturali del Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione, grazie al contributo ministeriale “Fondo Sostegno Giovani” messo a disposizione dall’Università del Molise, hanno partecipato alla Summer School “Els Juliols” Barcelona y las ciudades del Mediterràneo, del Rinacimiento a la ilustracion, presso l’Università di Barcellona.

Rientrati da pochi giorni da Barcellona, reduci da una intensa settimana di particolare interesse formativo sotto diversi punti di vista, di sicuro impatto e coinvolgimento, ricca di emozioni, nuove opportunità, ma anche di confronto e di ampliamento di orizzonti culturali, hanno voluto raccontare e fare un resoconto della loro esperienza, oltreché sottolineare le notevoli prospettive che questa occasione di mobilità internazionale ha offerto e reso possibile. Storia e patrimonio della Città di Barcellona, analisi comparativa delle dinamiche urbane legate al commercio, l’esercizio del potere, il controllo delle risorse naturali, le politiche familiari e i trasferimenti culturali, sono state a grandi linee le tematiche affrontate i questi cinque giorni di formazione, con particolare approfondimento della storia delle città del Mediterraneo in Età moderna e i loro rapporti economici e culturali; il tutto attraverso anche una organizzazione itinerante che ha individuato, ogni giorno, una sede dei corsi diversa, in modo da coniugare le specifiche argomentazioni trattate.

È stato così possibile visitare luoghi di grande interesse storico e culturale per altri versi difficilmente visitabili, come la sede storica dell’Università, la Reial Academia de Bones Lletres, l’Archivio della Corona de Aragon, il Museum Maritim de Barcelona. Al professor Jaume Dantì, che ha inaugurato le lezioni, si sono succeduti docenti di notevole spessore internazionale come la professoressa Mariàngels Pérez Samper, cattedratica dell’Università di Barcellona, già ospite nel maggio del 2018 del nostro Ateneo. Al già ricco programma dei corsi si è aggiunto un breve stage presso la Casa editrice dell’Università di Barcellona, attraverso il quale tutti hanno avuto modo di confrontarsi su alcune fasi del lavoro editoriale. L’ intensa settimana si è conclusa con l’incontro delle nostre studentesse e studenti con un gruppo di colleghi di Barcellona di ritorno da un viaggio culturale a Napoli. Una ulteriore occasione per scambiarsi esperienze, racconti ed emozioni.