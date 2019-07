Pubblica illuminazione, regolare l'appalto a Bonefro

BONEFRO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise conferma il corretto operato del Comune di Bonefro nella gara per l’illuminazione pubblica. Il Tar Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dall’impresa seconda classificata nella gara per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Bonefro, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.