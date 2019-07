Istituto di Vigilanza «L'Aquila», Venittelli: «I dipendenti devono esigere le retribuzioni»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della dirigente regionale del Partito Democratico Laura venittelli: «I Dipendenti dell'Istituto di Vigilanza L'Aquila possono, anzi debbono, esigere direttamente le proprie retribuzioni dall'Ente Committente - Regione Molise per le attività prestate presso il suddetto Ente. Sembra assai strano che in questa "partita "la Regione, che si avvale del lavoro quotidiano dei dipendenti della soc. L'Aquila ricopra il ruolo di spettatrice per nulla interessata alla vicenda, ben sapendo che, a seguito della modifica normativa avvenuta con "d.l. 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle previsioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", ben può il lavoratore esigere direttamente - e senza il beneficio dela cosiddetta "preventiva escussione" della ditta L'Aquila- le retribuzioni maturate ,per il lavoro svolto presso l'Ente Regione ed i suoi presidi , senza necessità di scomodare la ditta datrice di lavoro .

La Regione non può non sapere di avere una responsabilità diretta in questa vicenda, non può non sapere di essere tenuta a pagare direttamente anche i contributi assicurativi e previdenziali presso gli organi preposti e ciò, sempre, senza che il lavoratore sia costretto a rivolgersi prima alla sua datrice di lavoro.

Le omissioni dell'Ente Regione rispetto al sacrosanto diritto allo stipendio dei lavoratori de l'Aquila sono inaccettabili per un paese che riconosce il diritto alla giusta ed equa retribuzione nella sua carta costituzionale.»