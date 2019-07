Test antidroga in Consiglio regionale, continua l'esame della proposta di legge

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, si è riunita oggi la I Commissione consiliare (Ordinamento ed organizzazione amministrativa) che nel corso di due sedute, antimeridiana e pomeridiana, ha svolto una serie di audizioni nell’ambito di due proposte di legge in corso di esame.

In particolare, nella mattinata, la Commissione, nell’ambito dell’esame della proposta di legge n. 36, di iniziativa dei consiglieri regionali A. Di Lucente, S. Micone e A. D’Egidio, concernente, “Legge della montagna”, hanno audito i rappresentanti della Coldiretti, della CIA, delle Comunità montante, dell’UCI, ANPCI, dell’Ufficio Scolastico regionale, dell’ARPA, del CNSAS e i Direttori del I e del II Dipartimento della Regione, Mogavero e Pillarella.

Mentre nel pomeriggio i Commissari, in riferimento all’esame della pdl n. 15, di iniziativa dei consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, Scuncio, Romagnuolo Nicola Eugenio, D'Egidio, Romagnuolo Aida, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”, hanno ascoltato i rappresentanti delle Camere Penali Distrettuali di Campobasso e Larino. Per entrambe le proposte di legge l’esame continuerà nelle prossime sedute.