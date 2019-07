"Avrò cura di te: il modello della maternità": partecipano i ragazzi del Majorana

TERMOLI. Nel 32esimo premio internazionale movimento per la vita "Avrò cura di te" anche alcuni studenti dell'Istituto Tecnico "E. Majorana" della 4A indirizzo Meccatronica, che hanno partecipato al concorso "Movimento per la vita" sul tema: "Avrò cura di te: il modello della maternità". Prendersi cura dell'altro è il primo passo per costruire relazioni autenticamente umane, riconoscere l'altro come uno di noi. Sorge la domanda: quando l'altro inizia ad esserci?

La scienza e la ragione che ciascuno di noi, ha iniziato ad esserci nel momento in cui dal nulla è comparso all'esistenza nell'attimo del concepimento. In quel momento inizia anche la responsabilità del prendersi cura. Tutti gli studenti hanno riflettuto su questa tematica con l'aiuto di video e testi, tutto questo ha favorito un clima di accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e soprattutto per i bambini concepiti in situazioni di difficoltà. Ci siamo concentrati sull'importanza della famiglia e sul suo ruolo per la crescita sana di ogni persona.

Consapevoli che la nostra società non è sempre aperta a costruire relazioni solidali, che spesso i disabili, gli anziani e purtroppo anche i nascituri per tanti motivi non hanno spazio per la vita ed entrano a far parte della cultura dello scarto, dove devono essere espulsi affinché il meccanismo dell'efficienza vada avanti. Alcuni studenti con la collaborazione dei docenti di italiano e religione hanno scritto un elaborato e partecipato al concorso. L'alunno Manes Antonio ha vinto il secondo premio: la partecipazione ad un Quarenghi, Life Happening per giovani a Montepaone (CZ) dal 28 luglio al 4 agosto dal titolo "Le ragioni di una bellezza non in vendita".