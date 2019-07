TERMOLI. Anche l'estate 2019 sarà impreziosita da una vera e propria perla: il prossimo 30 luglio alle 21:30, alla Scalinata del Folklore, terrà banco ancora il "Nessun dorma", la romanza per tenore basata sull'alternanza tra strofa e ritornello, dalla Turandot di Puccini, per il 37esimo anniversario della fondazione dell'Avis Termoli e la terza rassegna maestro Giuseppe Ragni, grande musicista termolese. Per l'ennesima volta il presidente, Mario Ianieri, esalta il connubio tra Arte, nello specifico Musica, con la grande Opera italiana, e valori come solidarietà altruismo, nel segno di una sezione donatori che miete record e successi sul territorio.

Questa volta gli interpreti agli ordini del maestro Leonardo Quadrini, che dirigerà la Grande Orchestra sinfonica russa di Udmurtia, saranno quattro: il tenore Ignacio Encinas, il soprano Luciana Distante, il baritono Antonio Sarnelli De Sylva e il mezzosoprano Rosalba Colosimo.

Volerà quindi a ancora più in alto l'opera di Giacomo Puccini, sulle ali di voci di tutto rispetto. Lo spagnolo Ignacio Encinas lo abbiamo già apprezzato a Termoli ed è un tenore di un certo livello che sollecita non poco i critici musicali in giro per l'Europa. Il soprano Luciana Distante, italo-brasiliana nativa di Belo Horizonte, si è laureata Il 5 ottobre 2010 in canto lirico con il massimo dei voti presso il conservatorio “Tito Schipa” di Lecce a vanta una carriera importante.



Il baritono Antonio Sarnelli De Sylva ha già al suo attivo interpretazioni di Bellini, Verdi e Donizetti e molto altro, ottimo musicista di Piano tra l'altro.

Il mezzosoprano Rosalba Colosimo è diplomata in pianoforte e canto e docente conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e secondo premio al Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Ercolano nel 1983.

La serata sarà presentata da Tonino Bernardellli.